Боец MMA Олейник рассказал о скупающих оружие американцах

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник, который живет и тренируется во Флориде, рассказал о скупке оружия американцами в целях самообороны на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

Олейник подчеркнул, что оружие раскуплено уже давно, при этом он не удивлен такой ситуации, так как в США всегда повышается уровень криминала, когда идут ураганы и в городах отключается электричество.

«Есть ли у меня самого оружие? Конечно. Последнее приобрел с месяц-полтора назад. У меня и до этого было оружие. И в Москве тоже», — пояснил Олейник.

42-летний спортсмен выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 9 мая Олейник рассчитывает провести бой против бразильца Фабрисиу Вердума в Сан-Паулу без зрителей.

Ранее, 1 апреля, в интервью газете «Спорт-Экспресс» о резком росте продаж оружия в Майами рассказал российский футболист Дмитрий Торбинский.

По данным министерства здравоохранения Флориды, у 11 545 человек в штате был подтвержден положительный результат теста на COVID-19, умерли 195 пациентов.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, в США зарегистрировано 311 544 инфицированных коронавирусом. Вылечились 14 786 граждан, а летальных исходов зафиксировано 8488.