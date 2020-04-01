Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона отменен

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его бой против американца Тони Фергюсона в рамках UFC отменен.

По словам россиянина, он сидит дома на карантине из-за распространения коронавируса. Нурмагомедов отметил, что, читая реакцию людей на ситуацию вокруг боя, у него складывается впечатление, что нужно рискнуть жизнью и здоровьем и продолжать тренировки.

«Я всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать это», — написал боец в Instagram.

Россиянин призвал всех заботиться о своем здоровье, особенно в сложившейся ситуации.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона, являющихся лучшими бойцами в легком весе, переносили уже четыре раза за несколько лет.

30 марта российский чемпион UFC предположил, что бой перенесут в пятый раз. По его словам, Фергюсону сейчас ищут нового соперника.

Тем не менее 1 апреля в UFC отметили, что не отказываются от планов провести поединок.

Шоу UFC 249 должно было состояться 18 апреля. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.