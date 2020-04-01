Прямой эфир
Сюжет:

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона отменен

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его бой против американца Тони Фергюсона в рамках UFC отменен.

Бой с правилами: какие ограничения ждут схватку Хабиба с Фергюсоном
Несмотря на пандемию коронавируса, UFC намерена провести поединок, который может стать самым кассовым в истории

По словам россиянина, он сидит дома на карантине из-за распространения коронавируса. Нурмагомедов отметил, что, читая реакцию людей на ситуацию вокруг боя, у него складывается впечатление, что нужно рискнуть жизнью и здоровьем и продолжать тренировки.

«Я всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать это», — написал боец в Instagram.

Россиянин призвал всех заботиться о своем здоровье, особенно в сложившейся ситуации.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона, являющихся лучшими бойцами в легком весе, переносили уже четыре раза за несколько лет.

30 марта российский чемпион UFC предположил, что бой перенесут в пятый раз. По его словам, Фергюсону сейчас ищут нового соперника.

Тем не менее 1 апреля в UFC отметили, что не отказываются от планов провести поединок.

Шоу UFC 249 должно было состояться 18 апреля. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США
Названо возможное место боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020