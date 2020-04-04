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Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, сообщает 4 апреля издание «Спорт-Экспресс».

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Сначала Абдулманап Нурмагомедов ответил, что не владеет данной информацией. Затем интервьюер начал перечислять цифры от $10 млн до $50 млн, однако отец Хабиба заявил, что они малы. По его словам, состояние его сына может составлять в районе $100 млн.

1 апреля Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене боя с Тони Фергюсоном (США), который должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, из-за невозможности вылететь в Штаты из-за пандемии коронавируса. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.

Поединок Хабиба и Тони ранее переносили четырежды.

В свою очередь глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что «все и так знали», что россиянин не будет драться.

В активе 31-летнего россиянина имеется 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. У 36-летнего американца — 25 побед из 28, а три единственных поражения Фергюсон получил в боях до 2012 года.

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