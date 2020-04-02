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Фергюсон предложил лишить Нурмагомедова чемпионского пояса UFC

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в эфире передачи SportsCenter на телеканале ESPN.

«Я был очень расстроен, сочувствую всем остальным, кто действительно переживает трудные времена. Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула», — цитирует Фергюсона ТАСС.

Он отметил, что готов побороться за чемпионский пояс в легком весе в любое время и в любом месте, выйдя против Нурмагомедова или других соперников на предстоящем турнире.

В то же время экс-боец UFC Бен Аскрен написал в Twitter о том, что вместо Нурмагомедова на октагон против американца должен выйти бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор, передает «Газета.ру». Данное заявление официально не подтверждено.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.

Из-за нестабильной обстановки на фоне коронавируса место для проведения поединка определено не было. В среду, 1 апреля, россиянин рассказал в своем Instagram об отмене боя из-за карантина на фоне эпидемии вируса нового типа, тем не менее в UFC отметили, что не отказываются от планов провести бой.

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