Отец Нурмагомедова прокомментировал отмену боя с Фергюсоном

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил о том, что не владеет информацией об отмене боя его сына с американцем Тони Фергюсоном. Об этом Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам ТАСС в среду, 1 апреля.

«Я не знаю, не могу сказать», — ответил отец российского спортсмена.

Ранее в этот же день боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене его боя с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. Действующий чемпион UFC в легком весе отметил, что расстроен данным фактом, однако он пожелал россиянам в первую очередь позаботиться о своем здоровье в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона, являющихся лучшими бойцами в легком весе, переносили уже четыре раза за несколько лет.

30 марта российский чемпион UFC предположил, что бой перенесут в пятый раз. По его словам, Фергюсону сейчас ищут нового соперника.

Тем не менее 1 апреля в UFC отметили, что не отказываются от планов провести поединок.

Шоу UFC 249 должно было состояться 18 апреля. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.