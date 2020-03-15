Боец ММА Конор Макгрегор опроверг смерть тети от коронавируса

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что его тетя не была жертвой коронавируса. Соответствующий пост спортсмен выложил в своем Instagram.

«<…> Я хочу уточнить: было подтверждено, что она не была жертвой коронавируса. <…>», — написал Макгрегор.

Он также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку в связи с кончиной его родственницы.

14 марта спортсмен в своем аккаунте сообщил о смерти своей тети, упомянув при этом вирус. Он призвал всех тщательно соблюдать правила гигиены рук и лица.

О появлении коронавируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, стало известно в конце декабря прошлого года. Первый случай заражения был зафиксирован в китайском Ухане. За два с лишним месяца заболевание распространилось более чем в 140 странах.

По последним данным, общее число инфицированных в мире превысило 152 тыс., скончались более 5,7 тыс. человек. В России на 15 марта выявлено 59 подтвержденных случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала пандемию коронавируса.