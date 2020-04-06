В бюджет на 2021 год предложили включить финансирование детского отдыха

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложит правительству включить финансирование летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в федеральный бюджет на 2021 год. Об этой инициативе сенаторы рассказали «Известиям».

По мнению членов Совфеда, для оплаты детских путевок в санатории и оздоровительные лагеря необходимо выделить из федерального бюджета около 5 млрд рублей. В настоящее время финансирование производится из региональных, муниципальных источников, а также за счет средств предприятий, и лишь отдельные направления оплачиваются из федерального бюджета. Однако, согласно Конституции, федеральный центр и субъекты совместно предоставляют социальную защиту.

«Необходимо вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета софинансировались региональные расходы на оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — на это уходило около 4,6 млрд рублей. Либо следует снова (как это было с 2009 по 2016 год) выделять средства из федерального бюджета на софинансирование в целом всех оздоровительных программ регионов», — рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Проект поддержали в Общественной палате, отметив, что социальная ориентированность государства должна быть подкреплена рублем.

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