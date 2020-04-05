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Среди первых заболевших COVID-19 в Карелии оказался депутат заксобрания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Карелии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, среди инфицированных оказался депутат республиканского заксобрания Олег Доценко. Об этом сообщили в региональном минздраве 5 апреля.

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В ответ на запрос ТАСС о том, диагностирован ли COVID-19 у 45-летнего Доценко, в ведомстве ответили положительно. Определен круг лиц, с кем контактировал депутат, — всего 163 человека, у них уже взяты анализы.

При этом пока в Карелии официально подтверждены только два случая заражения коронавирусом, оба результата пришли сегодня, 5 апреля. Инфекцию обнаружили у мужчины, чей возраст не называется, и 59-летней жительницы Петрозаводска.

«Оба пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией находятся на лечении в Республиканской инфекционной больнице», — говорится в официальном сообществе «Республика Карелия» в «ВКонтакте».

Глава регионального минздрава Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте» позднее написал, что всего в Карелии было получено пять условно-положительных результатов на COVID-19, подтвердились два.

До настоящего времени Карелия входила в число российских регионов, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В качестве превентивных мер местные власти ограничили продажу алкоголя и остановили движение всего общественного транспорта. В республике не работают рестораны, бары, места отдыха. Исключение сделано для аптек, АЗС и продовольственных магазинов.

По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

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