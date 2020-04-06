«С первого дня Александр Кокорин демонстрировал профессионализм»

Пандемия коронавируса парализовала мировой футбол, не стал исключением и чемпионат России, где было сыграно 22 тура из 30. Пока неизвестно, получится ли доиграть оставшуюся часть сезона. Если нет, то встанет вопрос — как подводить итоги национального первенства. Есть два возможных сценария: аннулирование всех результатов или утверждение нынешнего турнирного положения команд в качестве окончательного.

Последний очень выгоден для футбольного клуба «Сочи», который перед весенней частью чемпионата шёл на последнем месте. Но с приходом на пост главного тренера Владимира Федотова, а также аренды звёздного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, южный коллектив сделал мощный рывок, выиграв в марте три матча из четырёх. Это позволило сочинцам подняться на 12-ю строчку, покинув не только зону вылета, но и зону переходных матчей с командами ФНЛ за право остаться в элите.

В интервью «Известиям» Владимир Федотов прокомментировал турнирную ситуацию, поделился впечатлениями от работы с Александром Кокориным, а также рассказал о том, в каком состоянии находится пришедший в феврале в «Сочи» чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами.

— Как проводите время на карантине?

— Нахожусь в Сочи с супругой. Здесь обстановка спокойная. Люди почти не выходят на улицу, все достаточно дисциплинировано выполняют предписания властей и рекомендации врачей. Соблюдают режим самоизоляции.

— Контроль за этим жёсткий?

— Мне так не кажется. На мой взгляд, народ в городе довольно сознательный и сам понимает ситуацию. Конечно, подобный простой в работе, отсутствие возможности регулярно покидать своё место жительства, активно перемещаться — вещи неприятные. Но с кем бы я не общался, все понимают, что на данном этапе это необходимо. Если сумеем правильно отнестись к этой проблеме, то скоро всё вернётся на круги своя. Надо отдавать себе отчёт, что небрежное отношение к этому делу может обернуться очень негативными последствиями.

— Чем занимаетесь, находясь в самоизоляции?

— Для тренера это не проблема. Наша работа ведь подразумевает не только тренировки и подготовку к играм, но ещё и разбор матчей — как своей команды, так и чужих. Анализ конкретных игроков, просмотр матчей европейских клубов, из которых всегда можно почерпнуть что-то новое. Работа со статистикой, чтение разнообразной методической литературы. В общем, есть, чем заняться, и вне тренировочной базы и футбольного поля. А поскольку в современном мире доступ к информации практически неограничен, времени на её обработку никогда нет. Поэтому и сейчас, когда обстоятельства вынуждают уйти на самоизоляцию, вопрос, чем занять себя, не стоит. Тут обидно лишь то, что не можем выходить играть в футбол при своих болельщиках. Тем более, это расстраивает в случае нашей команды, потому что мы в марте набрали очень хороший ход.

— На ваш взгляд, команды вообще в состоянии будут снова выйти на поле после такого перерыва, тем более, что он может затянуться? Не проще ли завершить сезон, как это сделали в некоторых других видах спорта?

— Здесь я точно плохой советчик. Особенно на фоне тех обстоятельств, которые сложились вокруг нашей команды. В предыдущих интервью мне уже задавали вопрос, не хотел бы я досрочного завершения сезона после того, как «Сочи» не просто выбрался с последнего места, но и покинул зону переходных матчей. Получается, и я лично, и наш клуб заинтересованы в досрочном завершении сезона. Но пользоваться подобными обстоятельствами ради собственной выгоды нам бы не хотелось — мы все за то, чтобы доиграть чемпионат и добиться положительного результата по итогам 30 туров, а не 22-х. К сожалению, здесь всё далеко не от нас зависит. Поэтому надо полагаться на мнение УЕФА, национальных федераций и лиг, которые уполномочены принимать решения. Сейчас вряд ли кто-то может спрогнозировать, сколько ещё продлится эта ситуация с коронавирусом, когда она улучшится. Так что давать какие-то советы неуместно.

— Ещё до приостановления сезона угроза распространения коронавируса сказалась на «Сочи», вынужденном играть с «Краснодаром» (2:0) на пустом «Фиште». Как удалось мотивировать команду?

— Я думаю, тут сказалось мастерство и профессионализм футболистов, которые были настроены побеждать «Краснодар». Они от и до выполняли установку, что и привело к такому результату. При этом нельзя сказать, что отсутствие болельщиков не повлияло на ситуацию. Поддержка трибун, особенно такого современного стадиона, как «Фишт», всегда придаёт дополнительные эмоции игрокам, помогая им всю игру действовать на пределе своих возможностей. Тем более, в Сочи народ любит футбол и очень хорошо поддерживает команду — я это ощутил ещё во время нашего первого весеннего матча с тульским «Арсеналом» (1:2). Но важно понимать, что пустые трибуны создавали трудности не только нам — «Краснодар» тоже вряд ли себя комфортно чувствовал. Его игроки ведь тоже привыкли, что на их арену приходит много болельщиков. А поскольку из Краснодара в Сочи ехать совсем не далеко, наверняка оттуда на наш матч прибыл бы внушительный десант их поклонников. В итоге пострадали обе стороны. Ну и ещё раз добавлю, что отсутствие поддержки трибун нам компенсировал сумасшедший кураж, обретённый ребятами после трёх предыдущих матчей.

— Трёх?

— Да, мы ведь и в проигранном матче с «Арсеналом» имели преимущество, но не смогли реализовать свои моменты. И, к сожалению, по-глупому пропустили гол в концовке встречи. Но внутренняя уверенность, что движемся в правильном направлении, присутствовала даже после игры с Тулой. А когда всё это подкрепилось победными результатами в матчах с «Уралом» (2:0) и «Оренбургом» (5:1), ребята почувствовали себя очень уверенно и перенесли этот позитивный настрой на встречу с «Краснодаром».

— В каком состоянии к вам на сборы приехал Александр Кокорин?

— В отличном. С первого дня демонстрировал профессионализм во всех аспектах работы. Было видно, что он по-хорошему заряжен на то, чтобы быстрее влиться в коллектив, понять наши требования, сыграться с партнёрами по команде и начать приносить «Сочи» результат. Не видел у него каких-то психологических проблем. Возможно, со стороны были какие-то негативные настроения у публики ввиду того, как затянулся переход Александра в нашу команду. Но не могу сказать, что это как-то сказалось на его отношении к своим обязанностям на поле и в ходе тренировочного процесса. Физически он тоже был готов отлично. Кокорин ведь прошёл сборы сначала в «Зените», а потом тренировался в «Зените-2». А там подготовительный процесс отлажен, так что к нам Саша приехал в хорошем состоянии.

— Как ему удалось так быстро влиться в игру команды?

— Вы не забывайте, что Кокорин со многими футболистами «Сочи» в разное время уже играл. Понятно, что с тех пор прошло определённое время. К тому же, тактика и стиль игры у нас отличаются от его предыдущих команд. Но в любом случае, футболисты хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, если когда-то тренировались вместе. И тот же Кокорин, к примеру, знает, как открываться под передачи Кристиана Нобоа. А нам, тренерам, надо было помочь игрокам свести их умения воедино. Думаю эти факторы, плюс интеллект Александра и его новых партнёров по команде, сделали своё дело.

— Кокорин может вернуться в сборную России?

— Уверен, что, если он продолжит в том же духе, то попадёт в неё. Нынешний тренерский штаб сборной за время своей работы показал, что пристально наблюдает за всеми игроками. И мимо них не проскользнет ни новичков, ни футболист, давно не вызывавшийся в национальную команду, если они показали себя с лучшей стороны. Сейчас для Станислава Черчесова нет игроков, которым гарантировано место в составе, как и тех, у кого нет шансов в него попасть.

— Кстати, о профессионализме и мотивации. Когда вы приходили в «Сочи», казалось, что вам будет непросто работать с футболистами, которые ещё недавно были в топ-клубах. Они добивались успехов, но сейчас, по некоторым ощущениям, ехали с ярмарки. Это совсем не «Оренбург», где вы делали результат с игроками без имени. Как удалось избежать этой проблемы?

— Должен сказать, что с первого дня нашей совместной работы этой проблемы не было. Давайте вспомним, что это за люди. Если они в своё время добились попадания в топ-клубы, выигрывали трофеи, вызывались в национальные сборные, значит, у них изначально полный порядок с амбициями. Да, на определённом этапе у кого-то могла не пойти карьера, но причины здесь бывают самые разные. Неправильно всё сводить к мотивации. Принимая предложение «Сочи», я как раз исходил из того, что те же Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Сослан Джанаев, Ибрагим Цаллагов и другие опытные ребята обладают самолюбием и жаждой добиться новых успехов. Не говоря уже про молодого Андрея Мостового, проводящего первый сезон в премьер-лиге. Тем более, все знают об амбициях руководства клуба, которое нацелено на достижение очень высоких результатов. И мои ожидания не разошлись с реальностью — все футболисты с самого начала показали готовность работать на достижение результата. А тренерскому штабу надо было их убедить, что предложенные нами принципы работы помогут всего этого достигнуть. И я благодарен всем до единого футболистам за то, что они стали нам опорой, и в каждой тренировке и игре делали всё, что могут.

— Вы верите, что Адиль Рами сможет заиграть в «Сочи»?

— Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами ещё какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле.

— Вы много смотрите европейский футбол. Кто из тренеров, и какая из команд произвели в нынешнем сезоне наибольшее впечатление?

— Здесь можно долго перечислять. Если кого-то персонально выделить, то буду банален: «Ливерпуль». Практически идеальная система игры, выстроенная Юргеном Клоппом. Баланс между атакой и обороной, прессинг, исполнительское мастерство игроков. Все настолько гармонично, что можно бесконечно разбирать их игру. Но на самом деле турнирная таблица Английской Премьер-лиги всё скажет за меня — просто невообразимое превосходство «Ливерпуля» над другими командами в чемпионате, где каждый может обыграть каждого, и ни в одной игре невозможно гарантировать себе победу. Ещё, как обычно, надо отметить мадридский «Атлетико». Ни для кого не новость, как Диего Симеоне выстраивает игру своей команды, как нейтрализует сильные стороны соперников. Но при этом я бы отметил, что, вопреки стереотипам, его подопечные не играют в оборонительный футбол. На мой взгляд, там есть достаточно разумный баланс между защитой и быстрыми атакующими действиями. Кроме того, мне очень нравится, как играет «ПСЖ» Томаса Тухеля.

— Представляете как будет обидно «Ливерпулю», если нынешние национальные чемпионаты, включая английский, не получится доиграть? Команда в двух победах от долгожданного чемпионства, но не сможет его не получить.

— Трудная ситуация, и очень не хочется, чтобы лига встала перед выбором, что делать. Но будет крайне несправедливо, если при таком превосходстве «Ливерпулю» не зафиксируют победу в чемпионате. Особенно это будет жестоко для болельщиков, которые уже 30 лет ждут золота. Я не знаю, как тут быть. Возможно, стоит присудить чемпионство «Ливерпулю», если не будет шансов доиграть первенство. Ситуация в турнирной таблице АПЛ сильно отличается от той, что сложилась в других лигах, где такого превосходства лидеров и близко нет.