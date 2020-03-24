Нападающий «Сочи» Кокорин стал лучшим футболистом марта в РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает официальный Twitter РПЛ.

«Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР», — говорится в посте.

В голосовании среди болельщиков Кокорин набрал 42,03%, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — 31,1%, форвард «Зенита» Сердар Азмун — 17,02%.

Вместе с тем эксперты РПЛ отдали предпочтение вратарю футбольного клуба «Уфа» Александру Беленову.

За «Сочи» Кокорин провел четыре матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В итоге команда выиграла три из четырех последних игр и покинула зону вылета.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».