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Эксперты назвали оказавшиеся невостребованными профессии из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пандемия коронавируса, затронувшая большинство стран и серьезно ударившая по мировой экономике, может в будущем изменить рынок труда. Согласно результатам исследований экспертов Института прогрессивного образования, которые оказались в распоряжении RT 5 апреля, в первую очередь пострадают работники сферы туризма.

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«Исследование показало, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу, и уже в этом году аналитики ожидают крупную кадровую перестройку и чистку в этой области», ― говорится в исследовании.

Отмечается, что в зону риска также попали сотрудники фитнес-индустрии, юридические консультанты, переводчики, учителя, репетиторы, риелторы, event-менеджеры, работники сферы моды и визажа, а также стационарного общепита.

Кроме того, эксперты добавили, что из-за приостановки международного и внутреннего авиасообщения многие авиакомпании оказались на грани банкротства, что впоследствии может привести к выходу на рынок труда большого числа специалистов этой сферы.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 5 апреля, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусом и 45 летальных исходов.

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