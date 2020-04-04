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Названы самые востребованные на фоне пандемии коронавируса профессии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самыми востребованными на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали профессии в сфере медицины и фармацевтики. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного 4 апреля «Российской газетой» со ссылкой на специалистов сервиса HeadHunter.

Кроме того, возросла популярность вакансий в области безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

В то же время снизился спрос на представителей традиционных офисных профобластей — маркетинга, бухгалтерии, рекламы и PR, управления персоналом, юриспруденции.

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Однако сокращение числа вакансий ни в одной сфере не привело к их исчезновению. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране многие из них предполагают дистанционное начало работы или старт после окончания самоизоляции. Чаще всего их размещают компании из таких сфер, как IT, образование, услуги для бизнеса, маркетинга и рекламы.

В период эпидемии продолжают работу в привычном режиме отрасли по жизнеобеспечению граждан — продуктовая промышленность, медучреждения, аптеки, организации, которые занимаются срочными ремонтами и погрузочно-разгрузочными работами. Сильно увеличился спрос на курьеров служб доставки и сотрудников складов.

3 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что на фоне пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась. Она охарактеризовала рецессию как гораздо более худшую, чем экономический кризис 2008–2009 годов. В связи с этим Георгиева отметила готовность МВФ задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 7:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 099 711 человек, умерли 59 194, выздоровели 228 975 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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