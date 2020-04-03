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Шапошников рассказал о работе строек Москвы в условиях коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стройки в Москве продолжают работать. Это решение может быть изменено, если ситуация с коронавирусом ухудшится, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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«Если ситуация изменится, город в состоянии очень оперативно принять соответствующие адекватные меры», — цитирует его «Интерфакс».

Соответствующее решение может принять стройкомплекс столицы или департаменты по капитальному ремонту и жилищному хозяйству, рассказал чиновник в интервью «Эху Москвы».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

коронавирус

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрированы 34 летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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