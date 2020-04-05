РЖД отменила поезда в Калининград

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменила поезда между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

«Поезд № 30/29 Калининград–Москва, отправлением из Калининграда с 06.04.2020 года, отправлением из Москвы с 07.04.2020; Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 07.04.2020 года, отправлением из Санкт-Петербурга с 09.04.2020», — говорится в заявлении.

Поезд, который отправится 5 апреля из Москвы в Калининград, уже изменит график своего курсирования.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены, сообщили в РЖД.

Кроме того, как отметили в компании, за возвратом денежных средств необходимо будет обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет.

Ранее в этот же день день в БелЖД сообщили, что Белоруссия полностью приостановила железнодорожное сообщение с Россией. В частности, отменены последние несколько поездов, которые с середины марта курсировали между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Несколько дней назад в РЖД сообщили об отмене поездов дальнего следования, включая «Сапсаны». Вместе с тем в РЖД подчеркнули, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет полностью восстановлена и при необходимости увеличена. Тогда же в компании представили статистику о сокращении объема перевозок и пассажиропотока в марте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.

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