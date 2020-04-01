В РЖД сообщили о снижении объема пассажирских перевозок в марте

В марте в РФ снизился объем пассажирских перевозок на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Российских железных дорог (РЖД), опубликованном на сайте компании в среду, 1 апреля.

«Пассажирооборот в марте 2020 года составил 7,1 млрд пассажиро-километров (пасс/км), что на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении — 2,4 млрд пасс/км (–11,9%), в дальнем следовании — 4,7 млрд пасс/км (–21,3%)», — говорится в сообщении.

Пассажирооборот в сети РЖД с начала 2020 года снизился на 2,5% к уровню прошлого года и составил 24,3 млрд пасс/км. В пригородном сообщении пассажирооборот за первые три месяца 2020 года составил 7,3 млрд пасс/км, в дальнем следовании — 17 млрд пасс/км. В марте 2020 года на поездах Московского центрального кольца (МЦК) было перевезено около 11 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем в марте 2019 года.

«Всего за январь–март 2020 года отправлено 261,3 млн пассажиров (–0,7% к январю-марту 2019 года), из них в дальнем следовании — 22,6 млн пассажиров (–2,9%), в пригородном сообщении — 238,7 млн пассажиров (–0,5%)», — отметили в компании.

Ранее, 25 марта, стало известно, что РЖД сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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