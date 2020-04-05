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Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

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Фото: ТАСС/Федосенко Наталия
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Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Белорусских железных дорог (БелЖД) в воскресенье, 5 апреля.

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«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск–Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020», — говорится в заявлении.

В компании заверили, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Все электронные билеты можно вернуть через интернет-ресурсы, на которых они были приобретены.

В БелЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заявили, что обязательно сообщат о возобновлении международного железнодорожного сообщения.

В середине марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска.

Позже стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Таким образом, до 5 апреля курсировали два поезда, которые сейчас отменены.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в стране. Он выразил надежду на то, что его сограждане будут эффективно противодействовать инфекции и до Пасхи волна заражений спадет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worlodmeter на 5 апреля, в Белоруссии 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировано пять смертей.

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