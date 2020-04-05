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Суд арестовал экс-главу «Метростроя» Петербурга по делу о растрате

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Фото: metrostroy-spb.ru
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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего главу «Метростроя» Николая Александрова до 9 мая в рамках нового уголовного дела о растрате. Об этом сообщает 5 апреля «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Уточняется, что расследование нового дела началось 10 марта, а 3 апреля Александров был задержан, ему предъявили обвинение. Предполагается, что его действия были направлены на причинение ущерба компании «Метрострой».

По версии следствия, он обеспечил подписание договоров по уступке кредитной задолженности в размере более 729 млн рублей с ООО «Метропаркинг» на ООО «Циклон-КЗС», после чего «Метрострой» потерял право требования долга и имущества с первого. Согласно условиям, долг переходит с уступкой в 70%, ее установил Александров. Оставшиеся 30% он намеревался присвоить вместе с неустановленными лицами.

10 декабря 2019 года Николай Александров был заключен под стражу решением Дзержинского районного суда Петербурга по обвинению в растрате 178 млн рублей. Однако в январе суд смягчил меру пресечения, отпустив его под домашний арест.

26 февраля ему были предъявлены обвинения по второму эпизоду растраты на сумму в 153 млн рублей. Деньги должны были пойти на поставку кабелей для монтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена Санкт-Петербурга.

После предъявления второго обвинения следователи просили суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи с нарушением Александровым условий меры пресечения. Тем не менее судья не удовлетворил ходатайство о возвращении обвиняемого в СИЗО.

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