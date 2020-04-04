Арестованных генералов МВД проверят на причастность к другим коррупционным преступлениям

Двух заместителей начальников следственного департамента МВД РФ, генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова ожидает проверка на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Следствие проверит Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных накануне Басманным судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, доследственная проверка также будет проводиться в отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела.

3 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил Бирюкова и Брянцева в СИЗО до 1 июня 2020 года.

Согласно обвинению, упомянутые граждане вместе с генералом Следственного департамента Александром Краковским допустили злоупотребление своим служебным положением (ст. 285 ч. 3).

Все трое фигурантов были задержаны 2 апреля по подозрению в получении взятки в размере $10 млн. Однако во время обысков в Следственном департаменте МВД, проведенных в тот же день, доказательств получения взятки обнаружено не было.

По данным РЕН ТВ, подозреваемые использовали свои полномочия, чтобы смягчить меру пресечения владельцу строительной компании Optima Development Альберту Худояну с заключения под стражу на домашний арест. Для этого обвиняемые заявили, что хотят провести собственное расследование, и забрали из Главного следственного управления уголовное дело, рассчитывая получить вознаграждение.

Альберт Худоян обвиняется в мошенничестве в особокрупном размере и хищении имущества. По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

Худояна задержали в июне прошлого года. Изначально Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, но 8 июля Мосгорсуд пересмотрел это решение после жалобы прокурора и перевел бизнесмена в СИЗО. Тем не менее в ноябре Тверской суд снова изменил ему меру пресечения на домашний арест. Следователи полагают, что на это решение могли повлиять Краковский, Бирюков и Брянцев.