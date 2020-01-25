Прямой эфир

Экс-глава «Метростроя» Александров отпущен под домашний арест

0
Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, отпустив его под домашний арест. Об этом 25 января ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Переходим к приседаниям: в России может появиться уголовная ответственность для юрлиц
В СК считают, что такая мера поможет борьбе с коррупцией

Ранее Александров находился в СИЗО, сообщает Газета.ru.

10 декабря 2019 года Александров был заключен под стражу до 8 февраля решением Дзержинского районного суда Петербурга по делу о растрате.

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.

Возможный ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

Александров просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей, заявив, что он открытый человек и не собирается ни от кого бегать и препятствовать правосудию.

В январе Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разорвал контракты с ОАО «Метрострой». Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, «решение (о расторжении контракта) было назревшим».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о задержании главы отделения ПФР по Красноярскому краю
В Хабаровске полковник Минобороны приговорен к трем годам за растрату

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020