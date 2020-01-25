Экс-глава «Метростроя» Александров отпущен под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, отпустив его под домашний арест. Об этом 25 января ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее Александров находился в СИЗО, сообщает Газета.ru.

10 декабря 2019 года Александров был заключен под стражу до 8 февраля решением Дзержинского районного суда Петербурга по делу о растрате.

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.

Возможный ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

Александров просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей, заявив, что он открытый человек и не собирается ни от кого бегать и препятствовать правосудию.

В январе Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разорвал контракты с ОАО «Метрострой». Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, «решение (о расторжении контракта) было назревшим».