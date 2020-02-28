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Бывшему главе «Метростроя» Петербурга предъявили новое обвинение в растрате

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Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Бывшему главе ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга Николаю Александрову, который находится под домашним арестом по обвинению в растрате 178 млн рублей, предъявили еще одно обвинение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в пятницу, 28 февраля.

Обвинение по второму эпизоду растраты на сумму в 153 млн рублей было предъявлено 26 февраля. Деньги должны были пойти на поставку кабелей для монтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена Санкт-Петербурга.

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«Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости. Однако Александров и неустановленные лица всех убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО «Опт-Юнион», перечислили деньги, подписали необходимые документы», — приводит сообщение пресс-службы телеканал «78».

В пресс-службе добавили, что кабели поставлены не были, а деньги сообщники обналичили.

После предъявления второго обвинения следователи просили суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи с нарушением Александровым условий меры пресечения. В частности, обвиняемый осуществлял звонки на номера мобильных телефонов, которые неизвестны следствию, 21 февраля он отсутствовал в квартире с 16:03 до 16:59, также у него было обнаружено огнестрельное оружие, которое хранилось в противоречии с законом.

Однако суд установил, что выходил из дома Александров с разрешения следователя, и не удовлетворил ходатайство о возвращении обвиняемого в СИЗО.

По первому эпизоду о растрате с ущербом в 178 млн рублей Александров был заключен под стражу решением Дзержинского районного суда Петербурга 10 декабря 2019 года. Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.

25 января 2020 года Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения, отпустив его под домашний арест до 6 февраля, пишет «Газета.ру». Позднее его продлили до 6 апреля, отмечает «Петербургский дневник».

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