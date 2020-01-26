СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.

Следственный комитет России предъявил Меламеду обвинения в растрате в особо крупном размере в июле 2015 года. Помимо экс-главы «Роснано», фигурантом дела являлся также бывший финансовый директор компании Святослав Понуров.

По версии следствия, в 2007–2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), заключил с «Роснано» договор об оказании консультационных услуг. По этому договору, считают следователи, Понуров в течение полугода перечислил более 220 млн бюджетных рублей.