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В Сербию прилетели все 11 самолетов ВКС РФ с гумпомощью

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Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry/Vadim Savitskiy
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Все 11 российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Утром в субботу одиннадцатый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыл на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

3 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

В общей сложности в Сербию были отправлены 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники. В частности, российские войска радиационной, химической и биологической защиты могут быть задействованы в дезинфекции военного городка в Сербии, где у военнослужащих подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность России за помощь. По его словам, это сотрудничество показывает, что Сербия никогда не будет одна.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным Worldometer, в мире более 1 млн зараженных, умерли свыше 59 тыс. человек. В Сербии насчитывается 1476 инфицированных, 39 человек скончались от COVID-19.

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