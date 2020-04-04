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Трамп подтвердил проведение президентских выборов в ноябре

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Американский лидер Дональд Трамп заявил на брифинге, что дата президентских выборов в США остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса.

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«Всеобщие выборы пройдут 3 ноября», — приводит слова Трампа издание The Hill в пятницу, 3 апреля.

Кроме того, президент США выступил против голосования по почте, он уверен, что это может привести к массовому жульничеству.

По словам Трампа, люди должны прийти на избирательные участки и предъявить удостоверение личности.

Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы (праймериз), которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето, уточняет ТАСС.

2 апреля национальный комитет Демократической партии США отложил из-за коронавируса съезд партии, на котором планируется выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах.

По последним данным, США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом в мире с более чем 220 тыс. заболевших.

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