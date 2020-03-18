СМИ предсказали вылет Сандерса из президентской гонки после праймериз

Сенатор и кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс в скором времени может закончить участие в гонке на пост 46-го американского президента. Об этом пишет издание The Sun в среду, 18 марта.

Сообщается, что политик «рассматривает возможность выхода из гонки» после того, как его оппонент от демократической партии США Джо Байден накануне одержал победу в рамках «супервторника» в трех штатах — Флориде, Иллинойсе и Аризоне.

Менеджер президентской кампании Сандерса Файз Шакир, в свою очередь, заявил, что в последующие три недели Сандерс будет консультироваться со своими сторонниками «для оценки своей кампании».

По его словам, сейчас кандидата в президенты больше заботит пандемия коронавируса.

«Сенатор Сандерс будет проводить беседы со сторонниками для оценки своей кампании. Однако в ближайшей перспективе он сосредоточен на реагировании правительства на вспышку коронавируса и на заботе о трудящихся и наиболее уязвимых», — заявил Файз.

17 марта Джо Байден выиграл праймериз в Вашингтоне, опередив Берни Сандерса на 151 голос делегатов и заняв лидерство в пяти из шести штатов. Ранее он получил поддержку от 894 делегатов национального съезда, Сандерса выбрали 743.

16 марта Берни Сандерс во время теледебатов с Байденом заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует бессилие нынешней системы здравоохранения США.

Американский лидер Дональд Трамп формально выиграл республиканские праймериз. Решающими стали победы во Флориде и Иллинойсе.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.