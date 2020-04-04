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Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

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Фото: Global Look Press/He Jinghua/ZUMAPRESS.com
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Китайские ветеринары обнаружили у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя заражение коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в пятницу, 3 апреля, в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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Специалисты протестировали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Выяснилось, что до распространения вируса животные не были заражены, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

27 марта в Бельгии был зафиксирован первый случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке.

При этом китайские биологи выяснили, что кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.

Роспотребнадзор уже подтвердил, что домашние животные не могут выступать в качестве переносчиков нового типа коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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