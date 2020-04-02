Названо самое восприимчивое к коронавирусу домашнее животное

Китайские биологи провели исследование с целью выяснить, какое животное наиболее восприимчиво к коронавирусу. По их словам, кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.

Выводы были опубликованы в конце марта в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые из Ветеринарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук собрали в лаборатории представителей фауны, с которыми чаще всего контактирует человек — собак, кошек, куриц, уток, свиней. Также опыты проводились на хорьках.

Всех их заражали несколькими штаммами SARS-CoV-2, взятыми из Уханя еще в начале эпидемии.

Выяснилось, вирус легко передается от хорьков другим особям этого же вида, но не вызывает серьезных последствий. При этом SARS-CoV-2 не приживался в организме собак, не восприимчивыми к нему оказались свиньи и домашние птицы.

Кошкам повезло меньше. Коронавирус легко проникал в их организм, а также передавался от одной особи к другой воздушно-капельным путем.

При этом смертность составила почти 100%, особенно среди котят.

1 апреля ученые из Университета Гонконга нашли эффективный способ лечения коронавируса. По их словам, опыты на хомяках показали, высокую степень выздоровления при переливании крови переболевших коронавирусом новым зараженным.