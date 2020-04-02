Прямой эфир
Сюжет:

Названо самое восприимчивое к коронавирусу домашнее животное

0
Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские биологи провели исследование с целью выяснить, какое животное наиболее восприимчиво к коронавирусу. По их словам, кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.

«Мы стоим на пороге пикового роста»
Медики — о карантине, подготовленности к скачку заболеваемости и работе врачей «в полях»

Выводы были опубликованы в конце марта в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые из Ветеринарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук собрали в лаборатории представителей фауны, с которыми чаще всего контактирует человек — собак, кошек, куриц, уток, свиней. Также опыты проводились на хорьках.

Всех их заражали несколькими штаммами SARS-CoV-2, взятыми из Уханя еще в начале эпидемии.

Выяснилось, вирус легко передается от хорьков другим особям этого же вида, но не вызывает серьезных последствий. При этом SARS-CoV-2 не приживался в организме собак, не восприимчивыми к нему оказались свиньи и домашние птицы.

Кошкам повезло меньше. Коронавирус легко проникал в их организм, а также передавался от одной особи к другой воздушно-капельным путем.

При этом смертность составила почти 100%, особенно среди котят.

1 апреля ученые из Университета Гонконга нашли эффективный способ лечения коронавируса. По их словам, опыты на хомяках показали, высокую степень выздоровления при переливании крови переболевших коронавирусом новым зараженным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа необходимая больным COVID-19 диета
Инфекционист ФМБА назвал срок завершения вспышки COVID-19 в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020