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Три человека пострадали при наезде автомобиля на бордюр в Петербурге

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Фото: 78.ru
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В Санкт-Петербурге автомобиль получил серьезные повреждения, наехав на бордюр, в результате три человека пострадали.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 20:15 по адресу: Витебский проспект, 22.

В результате ДТП пострадали находившиеся в машине: двое мужчин получили тяжелые травмы, а третий — травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.

По факту случившегося проводится проверка, сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.

1 апреля в Биробиджане нетрезвый водитель за рулем иномарки превысил скорость и врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП), при этом повалив несколько столбов электрической сети.

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