Столкновение четырех автомобилей парализовало движение на КАД

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) столкнулись два грузовика и две легковушки, движение затруднено. Об этом сообщает во вторник, 31 марта, телеканал «78» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое обслуживает трассу.

ДТП произошло в районе 17:20 мск на 104-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Шафировским проспектом. Один из грузовиков развернуло на проезжей части.

В результате оказались заняты первая, третья, четвертая полосы дороги, а также полоса безопасности. В результате аварии никто не пострадал.

По состоянию на 18:40 мск движение осуществляется только по второй полосе КАД. Поврежденные автомашины ожидают эвакуации. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пятибалльная пробка наблюдается на протяжении от 104-го до 105-го км КАД.

Претензий к дорожным органам по факту произошедшего нет.

Ранее во вторник в Тульской области водитель «Газели» спровоцировал массовую аварию — были повреждены 14 автомобилей. ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым» на территории Заокского района. Согласно предварительным данным, водитель «Газели» при буксировке машины выехал из кювета на проезжую часть, что спровоцировало касательные столкновения нескольких авто.