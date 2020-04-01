Пьяный водитель иномарки повалил несколько опор ЛЭП в Биробиджане

В Биробиджане (Еврейская автономная область) пьяный мужчина за рулем иномарки врезался в опору линии электропередачи и повалил несколько столбов. Травмы получил его пассажир.

Как сообщили ИА EAOMedia в ГИБДД по области, авария произошла вечером 31 марта на улице Пионерской. Автомобиль Nissan AD врезался в опору ЛЭП, в результате чего бетонная опора упала на три других столба.

Различные травмы получил пассажир иномарки. Как выяснилось, водитель превысил скорость и не справился с управлением. В момент ДТП он был пьян.

В марте сообщалось, что в Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя пассажирского автобуса. Он совершил ДТП, в результате которого погибли два человека.