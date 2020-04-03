Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу, 3 апреля, источник «Известий».

По его данным, девушку оставили дома, так как она не попадает в группу риска.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до конца апреля. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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