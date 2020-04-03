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Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина. Об этом сообщил министр правительства Москвы Евгений Данчиков в пятницу, 3 апреля.

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«В Москве за сегодняшний день выявлено 3 случая — это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь выявлена и она протекает в легкой форме, но эти граждане предварительно подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, а остались дома», — приводит его слова «РИА Новости».

Данчиков отметил, что выход пациентов из дома был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Таким образом, они нарушили данные обязательства не контактировать с другими лицами и создали угрозу общественному здоровью.

2 апреля в Москве вступил в силу закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции. За повторное нарушение граждан оштрафуют на 5 тыс. рублей, пишет «Газета.ру». Нарушителей планируют выявлять с помощью городских камер наблюдения и данных о геолокации.

В тот же день период нерабочих дней в России был продлен до конца месяца решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах и 34 летальных исхода.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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