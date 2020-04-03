На Сахалине первого жителя оштрафовали за нарушение карантина

На Сахалине местного жителя оштрафовали за нарушения домашнего карантина. Он стал первым в регионе, к которому применили подобное наказание. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил глава региональной полиции Арсен Исагулов.

По его словам, нарушителю назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Исагулов также отметил, что речь идет не о нарушении самоизоляции, а о пренебрежении официальным предписанием надзорных служб.

«Уже составлено 37 административных протоколов на тех, которые нарушает режим домашней обсервации. Это не режим самоизоляции, а те, кто получил предписание Роспотребнадзора. Сегодня состоялось первое решение по статье 6.3 КАП, и штраф сегодня был по решению суда на 20 тыс. рублей за нарушение домашней обсервации», — цитирует «РИА Новости» заявление Исагулова, сделанное в прямом эфире на YouTube-канале.

Глава островной полиции добавил, что за распространение фейковых новостей о коронавирусе в регионе было составлено два протокола, по одному из них был назначен штраф в 30 тыс. рублей.

По данным портала стопкоронавирус.рф , на Сахалине зафиксировано пять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

31 марта власти региона объявили о введении режима самоизоляции. В соответствии с ограничительными мерами, местным жителям запрещается выходить из квартиры. Исключениями являются — обращение за медпомощью, поход в ближайший магазин, выгул домашнего животного в радиусе 100 м от дома.

В России до конца апреля продлен период нерабочих дней. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

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