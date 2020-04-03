В России появилась новая тест-сиcтема для выявления коронавируса

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Производить ее будет отечественная компания «ДНК-Технология», сообщили в пятницу, 3 апреля, в Минпромторге.

Предприятие занимается выпуском приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований (исследования на базе полимеразной цепной реакции – Ред.).

На сайте компании сообщается, что новая тест-система соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава . В ближайшее время «ДНК-Технология» намерена зарегистрировать тест-набор за рубежом и получить сертификат CE IVD.

Отмечается, что тест позволяет выявлять более 10 копий вируса в пробирке.

С 3 апреля ежедневно планируется производства 200-400 наборов, а далее и 1 тыс. в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

Ране, в пятницу, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал «Известиям», как победить коронавирус в России. По его словам необходимо неукоснительно соблюдать карантин и ускорить проверку граждан. Эксперт указал, что тестировать на наличие коронавируса нужно как можно больше людей.