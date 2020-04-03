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В России выросли продажи витаминов и успокоительных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В марте 2020 года в российских аптеках выросли продажи витаминов и седативных препаратов. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили RT в аналитической компании DSM Group.

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По ее данным, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда продали 16,03 млн упаковок).

В марте было продано 11,4 млн упаковок успокоительных средств, что на 15% больше, чем годом ранее (тогда было продано 9,98 млн упаковок). При этом рост продаж витаминов и успокоительных плавно шел с начала этого года.

По словам терапевта Людмилы Лапы, рост продаж указанных препаратов может быть связан с информацией о распространении коронавирусной инфекции. Как напомнила специалист, бесконтрольный прием успокоительных средств и витаминов опасен для здоровья.

Ранее специалисты рассказали, что самоизоляция является хорошим поводом позволить коже отдохнуть, поэтому лучше отказаться от декоративной косметики в пользу уходовых процедур. Свободное время уделить внимание увлажняющим маскам и другим процедурам.

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