Прямой эфир
Сюжет:

Экс-сенатора Малкина доставили в больницу в Коммунарке

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего сенатора Виталия Малкина доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Легче лёгкому: из-за карантина воздух в Москве стал чище в пять раз
Содержание пыли возле городских автотрасс снизилось на 40-50%

Сейчас ему проводят все необходимые анализы. Комментариев от представителей Малкина по поводу госпитализации журналистам пока получить не удалось.

Малкин родился 16 сентября 1952 года в Первоуральске. Он занимал пост зампредседателя комитета СФ по международным делам с 2004 по 2013 год. Сейчас Малкин является членом совета Ассоциации российских банков.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

31 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что у него положительный тест на коронавирус. Вместе с тем он заявил, что чувствует себя нормально, изолировался и готов продолжать работать в удаленном режиме.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в Германии превысило 1 тыс.
Совбез ООН впервые обсудит пандемию коронавируса в видеоформате

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020