В Госдепе назвали условие снятия санкций с «Роснефти»

США снимут санкции с «Роснефти», если выяснится, что она действительно больше не работает в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиота Абрамса, в четверг, 2 апреля.

Спецпредставитель напомнил, что в минувшую субботу «Роснефть» объявила о продаже своих венесуэльских активов другой российской госкомпании. Спецпредставитель добавил, что пока не ясно, произошла ли передача этих активов новой компании.

ТАСС со ссылкой на Абрамса отмечает, что Вашингтон находится в контакте с Москвой по ситуации в Боливарианской Республике и недавнему предложению США о политическом переходе там.

Ранее, 28 марта, в российском правительстве сообщили, что активы «Роснефти» в Венесуэле купила компания, принадлежащая Российской Федерации. В «Роснефти» сообщили, что в результате сделки компания получит пакет собственных акций в размере 9,6%.

В нефтяном холдинге отметили, что по итогам заключенного соглашения все венесуэльские активы и торговые операции компании «будут проданы, закрыты или ликвидированы».

Ранее, 18 февраля, США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Отмечалось, что рестрикции не затронут «Роснефть». Американские власти ожидали, что ограничения заставят Rosneft Trading сократить сотрудничество с Венесуэлой, но допускали, что компания попробует обойти санкции.

Позже, 12 марта, американский Минфин ввел санкции против TNK Trading International S.A., работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является «дочкой» «Роснефти». На следующий день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ограничения введены для принуждения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.

31 марта Вашингтон предложил Каракасу создать временное правительство для урегулирования венесуэльского кризиса и последующую отмену санкций. В состав временного правительства должны войти представители оппозиции и действующей власти. Если Каракас выполнит договоренности, США обещали снять рестрикции. Однако МИД Венесуэлы выступил против попыток американской стороны взять под контроль боливарианское правительство.

Венесуэла уже несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали в том числе США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.