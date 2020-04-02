Прямой эфир

Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов России и Белоруссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии своего белорусского коллегу Александр Лукашенко. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Никогда Беларусь не будет дружить с кем-то за счет кого-то»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о втягивании страны в орбиту США и компенсации за «грязную» нефть

В поздравлении российский лидер выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов. По словам Путина, за более чем 20 лет со времени подписания Договора о создании Союзного государства страны наладили взаимовыгодные интеграционные механизмы, а также существенно упрочили двустороннее сотрудничество в ряде сфер.

«Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», – отметил в поздравлении российский лидер.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

В декабре 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. 23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года.

Вместе с тем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, подписание отдельных «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно в силу наличия ряда противоречий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин и Румас отметили достижение договоренностей по нефти
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020