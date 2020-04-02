Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии своего белорусского коллегу Александр Лукашенко. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении российский лидер выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов. По словам Путина, за более чем 20 лет со времени подписания Договора о создании Союзного государства страны наладили взаимовыгодные интеграционные механизмы, а также существенно упрочили двустороннее сотрудничество в ряде сфер.

«Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», – отметил в поздравлении российский лидер.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

В декабре 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. 23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года.

Вместе с тем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, подписание отдельных «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно в силу наличия ряда противоречий.