Цена нефти Brent выросла более чем на 11%

Стоимость барелля нефти Brent увеличилась более чем на 11%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг, 2 апреля.

Как пишет ТАСС, на 8:59 мск стоимость июньских фьючерсов североморской нефтяной смеси Brent показала рост в 10,1% и достигла отметки в $27,24 за баррель. На 9:05 мск отметили подорожание нефти этой марки на 11,2% — до $27,5.

Стоимость WTI также выросла. Цена за баррель поднялась на 9,3% — до $22,19 за баррель.

Нефть Brent начала расти при открытии торгов 2 апреля. К 6:30 мск цена июньских фьючерсов за баррель превысила $26,27. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в свою очередь показала рост на 4,87% до $21,30 за баррель.

Накануне сообщалось, что цены российской нефти Urals в последние дни марта показали отрицательные значения. Причиной стало резкое падение мировых цен. Таким образом, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины превысили стоимость нефти Urals.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти. По его окончании Саудовская Аравия пообещала нарастить добычу.