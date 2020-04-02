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В ЦОДД призвали водителей дезинфицировать личные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг, 2 апреля, в своем Twitter-аккаунте призвал автолюбителей обрабатывать личные автомобили дезинфицирующими средствами 2–4 раза за день.

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Накануне, 1 апреля, ЦОДД опубликовал правила, которые помогут сделать поездку по городу на машине максимально безопасной во время пандемии коронавируса. Среди них также были инструкции по дезинфекции, в том числе водителям рекомендовали тщательно обрабатывать антисептиками все поверхности автомобиля, которых они касаются до и после поездки, а также чаще проветривать салон.

Центр вдобавок к этому посоветовал водителям передвигаться на автомобиле без попутчиков. Если все-таки придется взять пассажира, то необходимо проверить его на наличие явных признаков заболевания.

Также по возможности необходимо заменить салонный фильтр в авто. Однако если запасного нет, то не нужно ехать и искать новый, а лучше остаться дома.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

коронавирус

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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