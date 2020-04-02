Захарова анонсировала вылет россиян из Катара в ближайшее время

Граждане России, ожидающие вылета из аэропорта Катара, смогут вернуться домой в ближайшее время. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Застрявшие в Дохе россияне в ближайшее время вылетят в Россию. Спасибо, Катар, за содействие», — написала дипломат в Facebook.

Ранее в эфире НСН Захарова отметила, что МИД РФ предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан на родину из арабской страны, добавив, что аналогичная работа по вывозу соотечественников проводится и в других государствах, откуда россияне также не могут вылететь домой.

1 апреля в Ростуризме заявили, что все организованные туристы из РФ уже вернулись на родину, кроме 109 человек — часть из них ждет вылета, а часть находится в круизных маршрутах, завершающихся в апреле. На данный момент заграницей еще остаются самостоятельные путешественники, которые тоже ожидают чартерных вылетов в Россию в разных уголках мира.

Как сообщала Росавиация, с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу россияне смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. В период с 20 по 30 марта в Россию было возвращено более 155 тыс. граждан.