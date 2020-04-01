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Путин рассказал о подготовке предложений по поддержке экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей, заявил в среду, 1 апреля, президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

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«[Премьер-министр Мишустин] Михаил Владимирович слышит нас, мы с ним обсуждаем это по несколько раз в день в рабочем режиме. Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени, и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем. Вот в соответствии с этими прогнозами правительство и будет действовать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в ближайшее время предложения будут объявлены публично.

В ходе совещания глава государства также заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти. По его словам, сложившаяся ситуация является серьезным вызовом для России, однако у страны уже есть необходимый опыт, полученный при кризисах в 2008 и 2009 годах. Путин напомнил, что нефть является основным экспортным товаром РФ, однако озабочены ситуацией не только в Москве.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

В Минэнерго России полагают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

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