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В Кремле просчитали экономические потери от режима изоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, ответил на вопрос о том, просчитывались ли экономические потери от режима изоляции.

«Безусловно просчитывали. Это раз. В настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей — они носят вторичный характер», — сказал Песков.

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Вместе с тем он не смог назвать актуальные цифры по безработице. «Я сейчас не могу это сделать», — добавил пресс-секретарь.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже аналогичные решения приняли администрации Мурманской и Калининградской областей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции во всех субъектах РФ.

Кроме того, с 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Мера направлена на снижение распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

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