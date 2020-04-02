Мягкая ротация: лыжницы Седова и Белорукова возвращаются в сборную

Призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Белорукова и Мария Седова вернутся в сборную России по лыжным гонкам в сезоне-2020/21. Об этом «Известиям» сообщила президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе. Прошлый сезон обе спортсменки пропустили из-за декретных отпусков. Их отсутствие привело к резкому ухудшению результатов женской сборной. Свой класс подтвердила только Наталья Непряева, став третьей в общем зачете Кубка мира. Остальные не смогли попасть даже в топ-30. Теперь сборную ждет ротация состава. Победительница МЧМ-2019 Анна Жеребятьева и вице-чемпионка России в масс-старте Лидия Дуркина, скорее всего, покинут основу. Также не самое стабильное положение у Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко.

По словам Елены Вяльбе, женская сборная России в завершившемся сезоне Кубка мира выступила на слабую тройку. Даже к лидеру команды 24-летней Наталье Непряевой у трехкратной олимпийской чемпионки есть претензии.

— Наташа должна была занимать второе место в общем зачете Кубка мира – 2019/20, — считает глава ФЛГР. — Ряд гонок она пропустила из-за болезни. Но когда спортсмен начинает болеть по ходу сезона, проблему ему нужно искать именно в самом себе. К собственному здоровью надо относиться очень ответственно, тем более если ты лидер сборной.

Наталья Непряева второй год подряд завершает в топ-3 общего зачета Кубка мира. В этот раз она набрала 1356 очков, уступив только норвежкам Терезе Йохауг (2508) и Хейди Венг (1697). К тому же представительница Твери заняла второе место на «Тур де Ски», который в отсутствие ЧМ и Олимпийских игр считался главным стартом сезона. Остальные россиянки показали куда более скромные результаты: Алиса Жамбалова (35-е место), Яна Кирпиченко (44-е), Анна Нечаевская (53-е), Лидия Дуркина (61-е), Нина Дуботолкина (63-е), Христина Мацокина (69-е), Екатерина Смирнова (80-е), Диана Головань (90-е), Евгения Шаповалова (91-е), Анна Жеребятьева (100-е). Часть перечисленных спортсменок покинут основу сборной.

— Меня разочаровали молодые девушки, те же Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева, которые не показали даже части своего потенциала, — заявила Елена Вяльбе. — В их возрасте каждый год ты должен добиваться определенного прогресса, но пока этого нет. Слабые результаты были и у Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко. Как я уже говорила — будет ротация в женской сборной. Минимальная, но будет. Кто-то из тех, кто не показал ничего, позанимаются с региональными командами. Может, тогда наступит понимание, что своим шансом надо пользоваться сполна.

По информации «Известий», самые высокие риски остаться вне основы — у бронзового призера Игр-2018 Анны Нечаевской, а также Лидии Дуркиной и Анны Жеребятьевой. При этом в команду вернутся Юлия Белорукова и Мария Седова, без которых в последние годы было сложно представить женскую сборную. Два отличных спринтера пропустили сезон-2019/20 из-за декретных отпусков.

— Очень ждем возвращения Белоруковой и Седовой в новом сезоне, — призналась Елена Вяльбе. — Без них было тяжело, хотя оправдывать этим наши слабые результаты точно нельзя. Мы говорили с обеими. У них есть огромное желание вернуться к соревновательной практике.

В сезоне-2018/19 Юлия Белорукова заняла 8-е место (853 очка) в общем зачете Кубка мира, Анастасия Седова стала 12-й (613 очков). На ЧМ-2019 Белорукова оказалась 19-й в спринте, четвертой в командном спринте (в паре с Натальей Непряевой), 12-й в гонке классическим стилем на 10 км, бронзовым призером в эстафете (с Анастасией Седовой, Анной Нечаевской и Натальей Непряевой). Результаты Седовой в личных гонках в Зеефельде: девятая в скиатлоне, шестая в гонке на 10 км классикой и 14-я в марафоне.

Также шансы закрепиться в национальной команде в сезоне-2020/21 могут получить 21-летняя Нина Дуботолкина и 23-летняя Екатерина Смирнова. Пока высший результат Дуботолкиной — третье место в командном спринте чемпионата России – 2019, Смирновой — четвертое в масс-старте первенства страны – 2019.