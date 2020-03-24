Все на своих постах: ФЛГР обойдется без тренерских перестановок

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений на следующий сезон. Об этом «Известиям» рассказала президент ФЛГР Елена Вяльбе. Таким образом, в национальной команде продолжат действовать четыре группы под руководством Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина. Официально это решение будет утверждено на президиуме ФЛГР, который состоится 15 апреля.

В нынешнем сезоне не было чемпионата мира по лыжным видам спорта, поэтому главным стартом считался «Тур де Ски»-2020, проходивший в новогодние праздники. Эта многодневка стала лучшей в истории. Места на подиуме ожидаемо поделили русские и норвежцы — на этот раз поровну. При этом Россия выступила лучше: золото (Александр Большунов) и два серебра (Сергей Устюгов и Наталья Непряева) против золота и двух бронз основного соперника. В общем зачете Кубка мира долгожданную победу одержал Александр Большунов, став лишь вторым за последние 12 лет лыжником, нарушившим гегемонию Норвегии в Кубке мира. Помимо него, «Большой хрустальный глобус» у скандинавов в этот период отбирал швейцарец Дарио Колонья (2009, 2011, 2012, 2015). Также в топ-15 общего зачета попало еще четыре наших лыжника: Сергей Устюгов (8), Андрей Мельниченко (11), Андрей Ларьков (13) и Денис Спицов (15).

Все пятеро отечественных спортсменов тренировались в трех разных группах: Большунов и Спицов у Юрия Бородавко, Мельниченко и Ларьков у Олега Перевозчикова, Устюгов у Маркуса Крамера. Лучший из группы Сорина Сергей Ардашев занял 96-е место из 151. Но это объясняется тем, что тренер специализируется на молодых спортсменах, которые, проявив себя, переходят в одну из трех других групп.

— Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне, — отметила в разговоре с «Известиями» Елена Вяльбе. — Это будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля. Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты. К тому же, я не сторонник постоянно менять тренеров. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому наставнику. Это очевидно.

Схожего мнения придерживается и олимпийский чемпион-1988 по лыжным гонкам Михаил Девятьяров, поработавший тренером в сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

— ФЛГР молодцы, что доверяют своим тренерам и дают им полноценный олимпийский цикл, чтобы реализовать идеи, — пояснил «Известиям» эксперт. — А не как в нашем биатлоне, где тренеров тасуют, как карты. Понятно, что все неудачи можно свалить на специалиста. Мол, та или иная тренерская методика не сработала, но частые перестановки вряд ли приведут к результату. Скоротечному — возможно, но на длинной дистанции стабильно высокие места будут только в том случае, если тренер и спортсмен привыкли друг к другу.

У женской сборной в завершившемся сезоне были не такие выдающиеся результаты, как у мужчин. Да, Наталья Непряева второй год подряд вошла в топ-3 общего зачета Кубка мира, но вот остальные не смогли попасть даже в топ-30. Во многом это связано с отсутствием трех старожилов национальной команды — Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Натальи Матвеевой — все они ушли в декретные отпуска.

— Если исключить Наташу [Непряеву], я не удовлетворена выступлением женской сборной, — сказала Елена Вяльбе. — У них были прекрасные условия, а результата мы так и не увидели. По итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. Есть надежда, что нашей сборной удастся выступить еще лучше, чем в 2019 году. В австрийском Зеефельде наша команда завоевала восемь медалей (5 серебряных и 3 бронзовых). Это лучший результат национальной команды за 22 года (в Тронхейме-1997 было 10 наград). Норвежцы, правда, получили 18 медалей, десять из которых высшего достоинства.

— Я оптимист и надеюсь, что рано или поздно мы сможем обыграть Норвегию на чемпионате мира, — заявила Елена Вяльбе. — Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачете для них — психологическая травма. Надо этим воспользоваться и реализовать как можно больше своих шансов на ЧМ-2021. У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года.

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с июня 2010 года. Сейчас идет её третий президентский срок.