Прямой эфир

Все на своих постах: ФЛГР обойдется без тренерских перестановок

Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе продолжает доверять наставникам сборной
0
Фото: ТАSS/Hendrik Schmidt/DPA/Hendrik Schmidt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений на следующий сезон. Об этом «Известиям» рассказала президент ФЛГР Елена Вяльбе. Таким образом, в национальной команде продолжат действовать четыре группы под руководством Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина. Официально это решение будет утверждено на президиуме ФЛГР, который состоится 15 апреля.

Горячий «Тур»: наши лыжники провели лучшую многодневку в своей истории
Российская команда смогла выиграть заочный спор у сборной Норвегии

В нынешнем сезоне не было чемпионата мира по лыжным видам спорта, поэтому главным стартом считался «Тур де Ски»-2020, проходивший в новогодние праздники. Эта многодневка стала лучшей в истории. Места на подиуме ожидаемо поделили русские и норвежцы — на этот раз поровну. При этом Россия выступила лучше: золото (Александр Большунов) и два серебра (Сергей Устюгов и Наталья Непряева) против золота и двух бронз основного соперника. В общем зачете Кубка мира долгожданную победу одержал Александр Большунов, став лишь вторым за последние 12 лет лыжником, нарушившим гегемонию Норвегии в Кубке мира. Помимо него, «Большой хрустальный глобус» у скандинавов в этот период отбирал швейцарец Дарио Колонья (2009, 2011, 2012, 2015). Также в топ-15 общего зачета попало еще четыре наших лыжника: Сергей Устюгов (8), Андрей Мельниченко (11), Андрей Ларьков (13) и Денис Спицов (15).

Все пятеро отечественных спортсменов тренировались в трех разных группах: Большунов и Спицов у Юрия Бородавко, Мельниченко и Ларьков у Олега Перевозчикова, Устюгов у Маркуса Крамера. Лучший из группы Сорина Сергей Ардашев занял 96-е место из 151. Но это объясняется тем, что тренер специализируется на молодых спортсменах, которые, проявив себя, переходят в одну из трех других групп.

— Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне, — отметила в разговоре с «Известиями» Елена Вяльбе. — Это будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля. Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты. К тому же, я не сторонник постоянно менять тренеров. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому наставнику. Это очевидно.

Схожего мнения придерживается и олимпийский чемпион-1988 по лыжным гонкам Михаил Девятьяров, поработавший тренером в сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

— ФЛГР молодцы, что доверяют своим тренерам и дают им полноценный олимпийский цикл, чтобы реализовать идеи, — пояснил «Известиям» эксперт. — А не как в нашем биатлоне, где тренеров тасуют, как карты. Понятно, что все неудачи можно свалить на специалиста. Мол, та или иная тренерская методика не сработала, но частые перестановки вряд ли приведут к результату. Скоротечному — возможно, но на длинной дистанции стабильно высокие места будут только в том случае, если тренер и спортсмен привыкли друг к другу.

«Паники по поводу коронавируса в Квебеке нет»
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко — об обстановке перед ближайшим этапом Кубка мира и триумфе Александра Большунова

У женской сборной в завершившемся сезоне были не такие выдающиеся результаты, как у мужчин. Да, Наталья Непряева второй год подряд вошла в топ-3 общего зачета Кубка мира, но вот остальные не смогли попасть даже в топ-30. Во многом это связано с отсутствием трех старожилов национальной команды — Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Натальи Матвеевой — все они ушли в декретные отпуска.

— Если исключить Наташу [Непряеву], я не удовлетворена выступлением женской сборной, — сказала Елена Вяльбе. — У них были прекрасные условия, а результата мы так и не увидели. По итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. Есть надежда, что нашей сборной удастся выступить еще лучше, чем в 2019 году. В австрийском Зеефельде наша команда завоевала восемь медалей (5 серебряных и 3 бронзовых). Это лучший результат национальной команды за 22 года (в Тронхейме-1997 было 10 наград). Норвежцы, правда, получили 18 медалей, десять из которых высшего достоинства.

— Я оптимист и надеюсь, что рано или поздно мы сможем обыграть Норвегию на чемпионате мира, — заявила Елена Вяльбе. — Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачете для них — психологическая травма. Надо этим воспользоваться и реализовать как можно больше своих шансов на ЧМ-2021. У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года.

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с июня 2010 года. Сейчас идет её третий президентский срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большунова глобус: как Россия выиграла первый лыжный Кубок мира
Подобного успеха наши спортсмены не добивались со времен СССР
«Большунов и без отказа норвежцев выиграл бы Кубок мира»
Олимпийский чемпион – 2014 Александр Легков — о триумфе обладателя первого «Большого хрустального глобуса» и дальнейших перспективах спортсмена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020