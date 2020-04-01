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Псковских археологов перевели на работу из дома

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На удаленный режим работы перешли псковские археологи. Об этом сообщил Археологический центр Псковской области на своей странице в Instagram.

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В объявлении, в частности, говорится, что специалисты работают в режиме домашнего офиса и продолжают писать свои отчеты о раскопках. Археологи призывают местных жителей соблюдать режим самоизоляции и беречь себя и своих близких, пишет Псковское агентство информации.

В Псковской области ранее выявили восемь пациентов с коронавирусом. Два человека погибли. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на 1 апреля коронавирусом по всему миру заражены порядка 84 тыс. человек. Скончались более 44 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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