Псковских археологов перевели на работу из дома

На удаленный режим работы перешли псковские археологи. Об этом сообщил Археологический центр Псковской области на своей странице в Instagram.

В объявлении, в частности, говорится, что специалисты работают в режиме домашнего офиса и продолжают писать свои отчеты о раскопках. Археологи призывают местных жителей соблюдать режим самоизоляции и беречь себя и своих близких, пишет Псковское агентство информации.

В Псковской области ранее выявили восемь пациентов с коронавирусом. Два человека погибли. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на 1 апреля коронавирусом по всему миру заражены порядка 84 тыс. человек. Скончались более 44 тыс.

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