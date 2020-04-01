Минздрав оценил готовность регионов к распространению коронавируса

Готовность российских регионов к распространению коронавируса SARS-CoV-2 находится на удовлетворительном уровне. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в среду, 1 апреля.

«Ситуация оценивается нами как удовлетворительная: во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — отметил заместитель министра здравоохранения Владимир Уйба.

По его словам, в Москве в настоящий момент проводится большая работа по перепрофилированию медицинских организаций на прием пациентов с коронавирусом.

Кроме этого, Минздрав проводит отдельную работу по респираторной поддержке регионов. Речь идет об оснащенности больниц аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уйба подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с технической оснащенностью медицинских учреждений стабильна. Потребность в аппаратах ИВЛ полностью закрыта, а до конца мая больницы будут укомплектованы дополнительно более чем 8 тыс. аппаратов.

Также Уйба рассказал, что за последнее время порядку действий в условиях эпидемии было дополнительно обучено более 500 тыс. медицинских сотрудников.

В России количество заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество умерших достигло 24.

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