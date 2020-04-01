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В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает официальный информационный портал региона.

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«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», — сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Он добавил, что сейчас вопросами противодействия и профилактики коронавируса занимается в том числе управление Роспотребнадзора.

Пациентов мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы. Вместе с тем данную информацию местные власти не комментирует, пишет «Газета.ру».

На текущий момент в регионе подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел, летальных исходов нет. Первый пациент в республике, который вылечился от коронавируса, был выписан неделю назад.

Кроме того, сейчас в Коми действует режим самоизоляции, который предписывает гражданам не покидать свои дома без особых причин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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