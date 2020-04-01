Количество автобусных рейсов сократили во Владивостоке

Во Владивостоке решили в два раза сократить количество выпускаемых на рейсы автобусов. Общественный транспорт города работает по графику выходного дня.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с понедельника, 30 марта, пассажиропоток сократился в два раза. Это связано с введением в Приморье режима повышенной готовности, всеобщей самоизоляции и нерабочей недели, пишет РИА «Восток-Медиа».

В связи с этим было принято решение в два раза сократить количество выпускаемого на линию транспорта. По словам специалистов, все салоны автобусов, которые выходят на рейсы, проходят дезинфекцию.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались — 24.

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