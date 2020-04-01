В Северодвинске состоялась первая онлайн-регистрация брака

Молодожены в Северодвинске провели прямую трансляцию регистрации брака в социальной сети Instagram из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в ЗАГСе Архангельской области.

«Чтобы все родственники, приятели и знакомые молодоженов смогли посмотреть на одно из самых прекрасных мгновений в жизни каждой семьи, решено было провести трансляцию в интернете. В прямом эфире за регистрацией брака смотрели десятки человек, в том числе знакомые молодоженов со всей Архангельской области, из Москвы, Санкт-Петербурга, Объединенных Арабских Эмиратов и подруга Екатерины из Соединенных Штатов Америки», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах. По словам председателя правительства, россияне в период приостановки работы загсов должны получить возможность регистрировать события.

Накануне правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Ранее запланированные даты регистрации брака ведомство рекомендует перенести на более поздний срок. Если же перенести дату невозможно, то на регистрации в загсе должны присутствовать только молодожены без гостей и свидетелей.

Предполагается, что ограничение будет действовать минимум до 1 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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