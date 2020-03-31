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Сябитова поддержала предложение приостановить регистрацию браков и разводов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Телеведущая Роза Сябитова поддержала во вторник, 31 марта, предложение Минюста временно приостановить заключение и расторжение браков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я считаю это правильным. В сложившейся ситуации нужно проявить ответственность и сознательность. Для молодоженов, которым придется отложить регистрацию брака, это хорошая возможная проверить свои отношения», — цитирует Сябитову «Газета.ру».

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Телеведущая считает, что за время вынужденной самоизоляции пары также смогут поближе познакомиться со своими будущими родственниками.

«Минимизируется тенденция делать неоправданно крупные траты на свадьбы. Для семьи это достаточно хорошая ситуация», — сказала она.

Она добавила, что для разводов эта ситуация тоже достаточно неплохая, поскольку молодежь чаще всего эмоционально разводится.

«Это время подумать, эта ситуация объединит близких. Останутся только сильные и проверенные семьи, это хорошо для всех», — заключила Сябитова.

Ранее в этот же день правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса.

Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

С инициативой временно прекратить регистрацию браков выступил Минюст.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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