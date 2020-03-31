Сябитова поддержала предложение приостановить регистрацию браков и разводов

Телеведущая Роза Сябитова поддержала во вторник, 31 марта, предложение Минюста временно приостановить заключение и расторжение браков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я считаю это правильным. В сложившейся ситуации нужно проявить ответственность и сознательность. Для молодоженов, которым придется отложить регистрацию брака, это хорошая возможная проверить свои отношения», — цитирует Сябитову «Газета.ру».

Телеведущая считает, что за время вынужденной самоизоляции пары также смогут поближе познакомиться со своими будущими родственниками.

«Минимизируется тенденция делать неоправданно крупные траты на свадьбы. Для семьи это достаточно хорошая ситуация», — сказала она.

Она добавила, что для разводов эта ситуация тоже достаточно неплохая, поскольку молодежь чаще всего эмоционально разводится.

«Это время подумать, эта ситуация объединит близких. Останутся только сильные и проверенные семьи, это хорошо для всех», — заключила Сябитова.

Ранее в этот же день правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса.

Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

С инициативой временно прекратить регистрацию браков выступил Минюст.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

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